Polizei Düsseldorf

POL-D: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Frankfurt Flughafen - Haftbefehl vollstreckt - Verdacht von Straftaten in Verbindung mit Clan-Kriminalität im Raum Düsseldorf - 28-Jähriger in Haft - Ermittlungen und Durchsuchungen dauern an

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Düsseldorf und des Landeskriminalamts NRW konnte zusammen mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen einen 28-Jährigen aus Langenfeld/Rheinland ein Haftbefehl wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung erwirkt werden.

Der Mann wurde am Samstag (21.12.) nach seiner Rückkehr aus der Karibik durch die Bundespolizei festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen und Anschlussmaßnahmen wie z.B. Durchsuchungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell