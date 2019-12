Polizei Düsseldorf

POL-D: Hassels - Unbekannte hantieren mit Pyrotechnik - Sachschaden an Mehrfamilienhaus - Tatverdächtige flüchten - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 19. Dezember 2019, 19.15 Uhr

Gestern Abend kam es an einem Mehrfamilienhaus an der Potsdamer Straße zu einem kurzen Brand, der von Anwohnern selbstständig gelöscht werden konnte. Ersten Erkenntnissen nach könnten bislang Unbekannte mit einer Seenotrettungsfackel herumhantiert haben. Die drei Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss.

Mieter des Mehrfamilienhauses an der Potsdamer Straße bemerkten gegen 19 Uhr, dass eines der Fenster und dessen halb heruntergelassener Rollladen im Erdgeschoss Feuer gefangen hatten. Sie löschten dieses mithilfe eines Feuerlöschers. Dabei bemerkten sie, wie drei Personen sich zügig entfernten. Die Verdächtigen "entsorgten" im Anschluss den Brandkörper auf einem Balkon des benachbarten Gebäudes, welcher jedoch von der Wohnungsinhaberin mit dem Fuß zurück auf die Straße gestoßen wurde. Die unbekannten Täter nahmen diesen schließlich mit und flüchteten in Richtung Am Schönenkamp. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

