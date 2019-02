Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Kornwestheim; Einbrecher in Ludwigsburg unterwegs; Sachbeschädigung in Ludwigsburg

Kornwestheim: Verkehrsunfallflucht

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Renault, der zwischen Samstag 11:00 Uhr und Sonntag 12:00 Uhr in der Friedrich-Siller-Straße in Kornwestheim abgestellt war. Der Unbekannte streifte das am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren und machte sich anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

Ludwigsburg-Eglosheim: Einbrecher unterwegs

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag 12:30 Uhr und Sonntag 12:00 Uhr ein Wohnhaus heimgesucht, das sich zwischen der Hirschbergstraße und der Markgröninger Straße in einem Wohngebiet in Ludwigsburg-Eglosheim befindet. Die Unbekannten kletterten über ein Balkongeländer und gelangten so zu einer höhergelegenen Erdgeschosswohnung. Anschließend verschafften sich die Einbrecher möglicherweise über ein gekipptes Fenster Zugang zur Wohnung, die sie anschließend durchsuchten. Dabei stießen sie auf Schmuck und Bargeld, deren Wert sich auf eine vierstellige Summe beläuft.

In der Nacht zum Sonntag versuchten ebenfalls, bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Tammer Straße in Eglosheim einzubrechen. Sie schoben einen Rollladen hoch und schlugen das dahinter liegende Fenster ein. Durch den entstandenen Lärm wurde der Gaststätteninhaber gegen 05:30 Uhr geweckt. Als er in der Wohnung, die sich über der Gaststätte befindet, das Licht eingeschaltet und aus dem Fenster geschaut hatte, rannten zwei bis drei Jugendliche ohne Beute in Richtung des Ortskerns davon. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Taten besteht, bedarf es weiteren Ermittlungen. Der Polizeiposten Eglosheim bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Tel. 07141/22150-0, zu melden.

Ludwigsburg-Eglosheim: Sechs Fahrzeuge zerkratzt

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die zwischen Samstag 20:00 Uhr und Sonntag 08:00 Uhr eine Sachbeschädigung in der Hahnenstraße in Ludwigsburg-Eglosheim beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte offenbar mutwillig insgesamt sechs Autos, drei Renault, zwei Mercedes und einen Skoda, die zwischen der Katharinenstraße und der Fischbrunnenstraße am Straßenrand standen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

