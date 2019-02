Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person; Herrenberg: Radfahrer rutscht gegen Pkw

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Auf der B 295 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West kam es am Sonntagnachmittag gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 22-jährige Fahrerin fuhr mit einem BMW von Leonberg West in Richtung Stuttgart, als die Lichtzeichenanlage vor ihr von grün auf orange umsprang. Die BMW-Fahrerin hielt daraufhin an. Ein nachfolgender 77-jähriger Opel-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die BMW-Fahrerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 18.000 Euro.

Herrenberg: Radfahrer rutscht gegen Pkw

Am Sonntagnachmittag gegen 17:00 Uhr war ein 15-jähriger Radfahrer war mit seinem Mountainbike auf der Steinbeisstraße in Richtung Schießtäle unterwegs. An der Einmündung der Nagolder Straße wollte er auf den gegenüberliegenden Radweg wechseln und übersah dabei vermutlich einen bevorrechtigten Pkw, der auf der Nagolder Straße unterwegs war. Der Jugendliche bremste stark ab, kam daraufhin zu Fall und rutschte vermutlich noch gegen ein Hinterrad des Pkw. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Ob eine Berührung tatsächlich stattgefunden hat und ob der Pkw-Lenker den Zusammenstoß bemerkte, ist bislang noch unklar. Durch den Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt. An seinem Mountainbike entstand nur geringer Sachschaden. Bei dem Pkw handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Kleinwagen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg Tel.: 07032/2708-0 in Verbindung zu setzen.

