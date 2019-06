Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Mercedes beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Als ein Autofahrer am Mittwoch um 14.45 Uhr zu seinem in der Max-Eyth-Straße geparkten Mercedes zurückkehrte musste er feststellen, dass ein unbekannter Fahrzeuglenker den Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken am vorderen linken Kotflügel beschädigt hatte. Der 27-Jährige hatte das Fahrzeug gegen 12.45 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Telefon 07031/132500 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell