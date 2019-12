Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Bundes- und Landespolizei gemeinsam im Einsatz - Bilanz einer Schwerpunktkontrolle rund um den Hauptbahnhof

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Düsseldorf

Mittwoch, 18. Dezember 2019

106 Personen wurden gestern bei einer gemeinsamen Kontrolle der Landes- und Bundespolizei rund um den Hauptbahnhof in der Zeit von 12 bis 21 Uhr kontrolliert. Ziel war es, das subjektive Sicherheitsgefühl der Passanten und Anwohner zu stärken und weiterhin Druck auf die Drogenszene auszuüben.

Die Polizisten hatten vor allem den Bahnhofsvorplatz bis hin zur Charlottenstraße, Oststraße und Friedrich-Ebert-Straße im Auge. An der Friedrich-Ebert-Straße war auch der ET PRIOS (Einsatztrupp Präsenz und Intervention an Brennpunkten und offenen Straßen) zivil im Einsatz: Dadurch konnten repressive Maßnahmen im Betäubungsmittelhandel erzielt werden.

Hier die Bilanz im Einzelnen; Zuständigkeit der Landespolizei:

- 25 kontrollierte Personen - 1 Aufenthaltsermittlung - 9 Platzverweise (Hausverbote) - 11 Strafanzeigen (überwiegend aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz) - 4 Bürgergespräche

Zuständigkeit der Bundespolizei:

- 81 überprüfte Personen - 9 Aufenthaltsermittlungen - 8 Platzverweise - 1 Festnahme - 15 Strafanzeigen - 1 Ordnungswidrigkeit

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell