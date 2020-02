Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Jakobiberg - Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 14.02.2020, 20.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in Coesfeld, Jakobiberg, in ein Wohnhaus einzubrechen. Dazu wurden verschiedene Bewegungsmelder abgerissen und eine Scheibe beschädigt. Zutritt zum Haus verschafften sich die unbekannten Personen jedoch nicht. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter Tel. 02541-140 entgegen.

