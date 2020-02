Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln-Schapdetten, Roxeler Straße; - Leichtverletzte Person bei Verkehrsunfall -

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 15.02.2020, gegen 17:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Roxeler Straße in Nottuln-Schapdetten. Ein 21-jähriger Nottulner sprang aus einem anfahrenden Bus, als er zu spät bemerkte, dass er an der Haltestelle auf der Roxeler Straße hätte aussteigen mussen. Die hintere Tür des Bus war offen, da ein Freund des 21- jährigen seine Hand zwischen die Tür hielt. Bei dem Sprung aus dem Bus sprang der Nottulner gegen einen sich auf dem Bürgersteig befindlichen Eisenmast und verletzte sich dabei leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

