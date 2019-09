Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrrad in der Weststadt geklaut - Hinweise an die Polizei

Heidelberg (ots)

Ein auf dem Areal des Tennisvereins in der Carl-Bosch-Straße abgestelltes City-Trekking-Fahrrad stahlen am Sonntagmittag bislang unbekannte Täter. Das mit einem Schloss gesicherte blaue Fahrrad der Marke "Müsing Twinroad Lite" hatte der Geschädigte zwischen 12.45 Uhr und 13.10 Uhr an dem Zaun befestigt. Er meldete den Diebstahl seines Rads samt Helm umgehend bei der Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte nehmen unter Tel.: 06221/99-1700 sachdienliche Hinweise entgegen.

