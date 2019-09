Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Einbruch und versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus, Zeugenhinweise erbeten!

Mannheim (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Neckarstadt-Ost wurde in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag von Einbrecher aufgesucht.

Der oder die Täter gelangten im Zeitraum zwischen Freitag, 21:00 Uhr und Samstag, 14:45 Uhr auf bislang unbekannte Weise in das Treppenhaus des Anwesens in der Lenaustraße. Im 2. Obergeschoss hebelten sie eine Wohnungstür auf und durchsuchten die dahinter befindlichen Wohnräume nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. In die gegenüberliegende Wohnung konnten der oder die Unbekannten hingegen nicht einbrechen: Die Wohnungstür hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Einbrecher zumindest in diesem Fall leer ausgingen.

Eventuelle Zeugen der Tat, oder Personen, die zur fraglichen Zeit in der Lenaustraße Verdächtiges bemerkten, werden gebeten, die Kriminalpolizei unter 0621/174-4444 oder das Polizeirevier Neckarstadt unter 0621/3301-0 anzurufen.

