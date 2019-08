Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrradkontrollen durch uniformierte Fahrradstreife

Mainz-Altstadt (ots)

Montag, 05.08.2019, 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Im Bereich der Fußgängerzonen in der Innenstadt und auf der "Großen Bleiche" wurden durch die zuständige Polizeiinspektion 1 Fahrradstreifen durchgeführt. Der Schwerpunkt lag beim Durchfahrtsverbot in Fußgängerzonen durch Fahrradfahrer und deren Ablenkung durch die Benutzung von Mobiltelefonen und Kopfhörern im Allgemeinen. Ebenso wurde ein Augenmerk auf die Verkehrsführung bezüglich der Fahrradfahrer in der "Großen Bleiche" gelegt.

Im Kontrollzeitraum wurden 25 Fahrradfahrer kontrolliert. Dabei mussten 18 Fahrradfahrer wegen des Befahrens von Fußgängerzonen, drei Fahrradfahrer wegen Benutzung eines Mobiltelefons und vier aufgrund der Benutzung von Kopfhörern während der Fahrt, verwarnt werden. In der "Großen Bleiche" konnten in beiden Fahrtrichtungen keine gefährlichen Situationen festgestellt werden.

Die Fahrradstreifen werden in unregelmäßigen Abständen fortgesetzt.

