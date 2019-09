Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim: Opel beschädigt und geflüchtet

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am Freitag, den 13. September ereignet hat, erhoffen sich die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen. Ein bislang nicht ermittelter Autofahrer beschädigte bei seiner Fahrt in der Luisenstraße/Mannheimer Straße einen ordnungsgemäß geparkten Opel, richtete beträchtlichen Schaden an und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Geschädigte stellte seinen Wagen am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr ab und musste am nächsten Morgen die Beschädigungen - eingedrückter Kotflügel, verzogene Motorhaube wie auch abgefahrene Stoßstange - feststellen.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/2880.

