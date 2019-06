Polizei Hagen

POL-HA: Verletzte bei Auseinandersetzung in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Am Donnerstag verließ ein 23-jähriger Mann gegen 03.05 Uhr eine Abi-Feier in der Herrenstraße. Er wollte sich mit seinen Begleitern zum Bahnhof begeben. Hierbei begegnete man einer Gruppe von Jugendlichen. Einer der Jugendlichen sprach den 23-Jährigen an und fragte ihn, warum er auf der Abi-Feier Stress gemacht habe. Dann schlug der bislang unbekannte Jugendliche dem 23-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf. Daraufhin flüchtete die Gruppe der Jugendlichen. Der Geschädigte ging zu Boden. Er erlitt eine Platzwunde und wurde mit einem Rettungswagen einer Klinik zugeführt. Der Schläger kann wie folgt beschrieben werden: Der Tatverdächtige ist ca. 17 bis 19 Jahre alt und 175 cm groß. Er ist schlank und hat kurze, möglicherweise blond gefärbte Haare. Der Jugendliche soll ein südländisches Erscheinungsbild haben. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen T-Shirt bekleidet. Bereits gegen 02.55 Uhr war der Polizei eine Schlägerei in der Herrenstraße gemeldet worden. Die Streithähne hatten sich bei Eintreffen der Polizei bereits entfernt. In der Nähe trafen die Beamten einen 19-Jährigen an, der leichte Verletzungen im Gesicht aufwies. Der junge Mann gab an, zufällig in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen geraten zu sein. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331/986-2066.

