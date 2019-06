Polizei Hagen

POL-HA: Zeugenhinweis führt zur Festnahme von drei Moped-Dieben

Hagen (ots)

Am Donnerstag vernahm eine Zeugin um 05.30 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Einmündungsbereich der Dahlenkampstraße zur Potthofstraße. Sie blickte in die Richtung und sah vier junge Männer, die sich an einem Kleinkraftrad zu schaffen machten. Einer der Männer kniete an dem Fahrzeug, ein anderer löste die Verkleidung an der Fahrzeugfront. Als die Verdächtigen die Zeugin bemerkten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. Aufgrund der sehr guten Personenbeschreibungen der Zeugin konnte die Polizei in der Holzmüllerstraße und am Elbersufer insgesamt drei junge Männer im Alter von 21 bis 23 Jahren vorläufig festnehmen. Sie waren alkoholisiert und mussten die Beamten in das Polizeigewahrsam begleiten. Die jungen Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun eine Strafverfahren wegen Diebstahls.

