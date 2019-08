Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: "Durst" am Bahnhof Bischofswerda

Bischofswerda (ots)

Der Schibocker Bahnhof ist aufgrund der zahlreichen unbefugten Gleisüberschreitungen häufig Anlass für polizeiliche Maßnahmen der Bundespolizei. Am späten Abend des 25. August 2019 waren es aber vier ungewöhnliche Graffitischriften in der Bahnunterführung. In geschwungenen etwa 70 Zentimeter breiten lila Lettern heißt es dort viermal "Durst".

Auch wenn die unbekannten Täter hier vielleicht einen tieferen Sinn in ihrer Botschaft sehen, so haben sie sich doch der Sachbeschädigung strafbar gemacht und für ein Aktenzeichen bei der Bundespolizei gesorgt.

