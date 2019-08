Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauscht über die Autobahn

Bautzen (ots)

Einen polnischen PKW Peugeot kontrollierten Beamte der Bundespolizei Bautzen am 23. August 2019 auf der BAB 4. Aufgefallen war das Fahrzeug, da am Heck das Nummernschild fehlte. Fahrer war ein 38-jähriger Pole, welcher sich zwar ausweisen, aber keinen Führerschein vorweisen konnte. Der Besitz konnte über die polnischen Behörden aber bestätigt werden. Bei der Personenüberprüfung kam heraus, dass der 38-Jährige in der Vergangenheit mehrfach gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat. Und auch diesmal sollte es wieder so sein. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv und bestätigte damit die Einnahme von berauschenden Mitteln.

Die weitere Sachbearbeitung übernahm das Autobahnpolizeirevier Bautzen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell