Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 7-Jähriger raucht im Beisein seiner Eltern

Löbau (ots)

Eine Polizeistreife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) erwischte am gestrigen 22. August 2019 um 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Löbauer Einkaufsmarktes einen 7-jährigen Jungen, wie er in der Öffentlichkeit mit Billigung seiner anwesenden Eltern eine Zigarette rauchte. Er pustete den Qualm seinen jüngeren Brüdern ins Gesicht und warf die Kippe erst dann rasch weg, als sich die Beamten näherten. Während der Kontrolle verhielten sich die 54- und 34-jährigen serbischen Eltern des Jungen und seiner vier Geschwister sehr unkooperativ und agressiv. Nach einem aufklärenden Präventionsgespräch wurde die Familie aus der Kontrolle entlassen. Die Bundespolizei meldete den Vorfall an das zuständige Jugendamt und informierte die Landespolizei.

