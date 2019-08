Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Regelmäßige gefährliche Gleisüberschreitungen am Bahnhof Wilthen

Bautzen (ots)

Wie selbstverständlich und anscheinend ohne Gefahrenbewusstsein laufen Bahnreisende immer wieder über die Gleise. Auch in Wilthen ist der Trampelpfad von den Gleisen zum gegenüberliegenden Einkaufsmarkt deutlich sichtbar. Am 21.08.2019 gegen 14:30 Uhr wurden hier zwei Jugendliche beim Überschreiten der Gleise beobachtet und ein Dritter konnte gerade noch von der Bundespolizei vor den Gleisen gestoppt werden. Nicht nur, dass bei den Jugendlichen das Unrechtsbewusstsein fehlt, wenn sie mit den Worten "es wurde uns ja nicht wirklich verboten" mit den Beamten sprechen - schlimmer noch: Sie machen sich keine Gedanken über die Gefahr, in die sie sich begeben. Bereits aufgehängte Warnplakate der Bundespolizei werden ignoriert.

Die Bundespolizei warnt hiermit nochmals eindringlich vor den Gefahren bei Gleisüberschreitungen. Die Züge sind schnell und vor allem leise, so dass man sie meist viel zu spät bemerkt und die Geschwindigkeit falsch einschätzt. Der lange Bremsweg ermöglicht es dem Lokführer leider nicht, rechtzeitig beim Erblicken von Personen im Gleis zum Stehen zu kommen. Des Weiteren verkehren auch immer wieder durchfahrende Güterzüge die Gleise der DB AG, die eben nicht im Fahrplan ersichtlich sind.

Die drei Jungen (13, 14, 14 Jahre) wurden ausführlich über ihr leichtsinniges Verhalten belehrt und über die Gefahren aufgeklärt. Die Eltern wurden informiert.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Ronny Probst

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell