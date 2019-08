Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auto auf der BAB 4 stillgelegt

Bautzen (ots)

Ein 24-jähriger Bulgare war am 19. August 2019 mit seinem nicht mehr versicherten Audi A4 auf der Autobahn von Görlitz kommend in Richtung Dresden unterwegs. Bundespolizisten stoppten den Wagen um 00:55 Uhr auf dem Rastplatz Oberlausitz und legten ihn still. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Landespolizei ermittlet nun gegen ihn wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell