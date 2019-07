Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugin

Jülich (ots)

Gestern kam es auf einem Parkplatz zum Zusammenstoß zweier Autos. Zwar konnte der Halter des flüchtigen Fahrzeugs ermittelt werden, eine Unfallbeteiligung stritt er aber ab. Die Polizei sucht nach einer Zeugin.

Gegen 08:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Apotheke an der Römerstraße beim Ausparken zum Zusammenstoß von zwei Autos. Der Geschädigte, ein 64-Jähriger aus Jülich, gab an mit seinem Wagen in einer Parktasche gestanden zu haben, als ein anderer Wagen ihn beim rückwärts Ausparken am hinteren Kotflügel touchierte. Er sei ausgestiegen und habe versucht, den männlichen Fahrer des Wagens zum Anhalten zu bewegen, was misslang. Als der vermeintliche Unfallverursacher vom Parkplatz links auf die Römerstraße abbog, klopfte eine unbekannte Passantin noch an die Scheibe des Fahrzeugs, um dieses anzuhalten. Aber auch dieser Anhalteversuch wurde von dem Fahrer ignoriert.

Der Geschädigte hatte sich das Nummernschild des Flüchtigen gemerkt und die hinzugerufenen Polizei suchte den Halter des Fahrzeugs auf. An dessen Auto waren auch Schäden auszumachen, die von dem Unfall stammen könnten. Der Mann gab zwar zu, an der Apotheke gewesen zu sein, wies eine Unfallbeteiligung aber von sich. Auch der Schaden am Auto sei alt.

Die Polizei bittet die Frau, die an der Apotheke an die Scheibe des Wagens geklopft hat und den Unfallhergang möglicherweise beobachtet hat, sich zu melden. Auch weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 02421 949-5230 mit der Sachbearbeiterin in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

