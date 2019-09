Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für das Wochenende 21.09.-22.09.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Raub

Geschlagen und bestohlen wurde ein 23-jähriger Emsteker in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:00 Uhr im Bereich des Schulhofes des CAG in Cloppenburg. Nachdem er zunächst mit 4 Jugendlichen zusammengesessen hatte, schlugen einige der Jugendlichen auf den jungen Mann ein. Anschließend stellte er fest, dass ihm seine Kopfhörer fehlten. Personen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht 1

Ohne sich um den durch ihn verursachten Schaden zu kümmern, entfernte sich am Samstag gegen 10:30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vom Unfallort in Cloppenburg. Zuvor hatte er einen an der Bahnhofstraße in Richtung Hagenstraße geparkten Ford Kuga mit Emsländer Kennzeichen mit dem Spiegel berührt und beschädigt. Den Schaden an dem geparkten PKW schätzt die Polizei auf ca. 500 Euro. Zeugen können sich unter der oben genannten Nummer bei der Polizei in Cloppenburg melden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht 2

Am Samstag zwischen 20:40 Uhr 21:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher einen an der Mozartstraße in Cloppenburg geparkten VW Golf mit Bremer Kennzeichen. Die ersten Ermittlungen deuten auf eine Verursachung durch einen anderen PKW im Vorbeifahren hin. Den Schaden schätzen die Beamten auf ca. 1000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 23:00 Uhr kam ein 73-jähriger Böseler, der mit seinem Mercedes die Böseler Straße in Garrel Orts auswärts befuhr, alleinbeteiligt von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. Da die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch feststellten, wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Schaden am PKW schätzen die Beamten auf ca. 9000 Euro.

