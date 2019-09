Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 21.09.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, 20.09.19, gegen 19.20 Uhr, wurde der Polizei in Damme ein PKW-Fahrer gemeldet, der mit seinem Fahrzeug offensichtlich in Schlangenlinien auf dem Westring unterwegs war. Bei einer Kontrolle des 67-jährigen Fahrzeugführers aus Damme wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt

Vechta - Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 37-jähriger Pkw-Führer aus Oldenburg ist am 21.09.19 um 3:35 Uhr auf dem Vardeler Weg kontrolliert worden. Der Fahrer konnte den Beamten keinen Führerschein zeigen, da er diesen nach eigenen Angaben aufgrund einer früheren Trunkenheitsfahrt abgeben musste. Während der Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahrgenommen werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,48 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.

