Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum vom 21.09.2019 bis 22.09.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Mehrere Sachbeschädigungen

In der Nacht zum Samstag, 20/21.09.2019 wurde an einem Pkw, der in 49393 Lohne an der Corveystraße vor dem Haus-Nr. 8c - dortiges Mehrparteienhaus - abgestellt war, der Lack an mehreren Stellen - rundum - mutwillig und vorsätzlich zerkratzt. Es entstand an dem Pkw ein geschätzter Sachschaden von ca. 5.000,- Euro. Eine weitere Sachbeschädigung konnte für den gleichen Tatzeitraum im Bruchweg festgestellt werden. Hier besprühten Unbekannte den auf einem dortigen Grundstück abgestellten PKW Volvo sowie das Wohnhaus in blauer Farbe mit Schriftzügen mit beleidigendem Inhalt. Weiterhin beschädigten sie die Hauseingangstür. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es in der gleichen Nacht in der Widukindstraße. Hier beschädigten Unbekannte zwischen 01.00 Uhr und 08.00 Uhr an einem Wohnhaus eine Lampe und einen Briefkasten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne unter 04441/9316-0 in Verbindung zu setzen.

Lohne - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Samstag, den 21.09.2019, gg. 06:00 Uhr, befuhr eine 46-jährige Lohnerin mit ihrem PKW VW Golf die Bakumer Str. in Rtg. Innenstadt. Am Einmündungsbereich Bakumer Str./Krimpenforter Str. sprang plötzlich eine männliche Person auf ihre Fahrbahn und wedelte mit einem Leit-pfahl in der Luft herum. Die 46-jährige Frau fuhr mit ihrem PKW an der Person vorbei. Dabei warf die unbekannte Person den Leitpfahl auf ihren PKW. Es entstand Sachschaden am PKW. Die männliche Person wurde von der Polizei vor Ort nicht mehr angetroffen. Zeugen, die Angaben dazu machen können, sollten sich bei der Polizei Lohne unter 04442/9316-0 melden.

Lutten - Verkehrsunfall mit Kind

Ein 7-jähriges Kind ist bei dem Zusammenprall mit einem Auto auf der "Kolpingstraße" am Samstagnachmittag leicht verletzt worden. Der Junge benutzte mit seinem Knabenfahrrad die Fahrrad- und Fußgängerfurt am "Don-Bosco-Weg" und war auf dem Weg nach Hause. Ein 25-jähriger Fahrer eines Mazdas fuhr zeitgleich an der "Kolpingstraße" rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt und übersah dabei den herannahenden Radfahrer. Der 7-jährige Junge konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, stieß mit seinem Fahrrad gegen das Heck des PKW und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Jungen ins Krankenhaus. Dort wurde er nach ambulanter Behandlung entlassen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 20.09.19, gegen 14.00 Uhr, stellte ein 27-jähriger Lohner seinen grauen PKW BMW auf dem Parkplatz vor dem Haus Brinkstr. 18, in Lohne ab. Als er am nächsten Morgen sein Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren linken Seite der Stoßstange fest. Vermutl. ist jemand beim Ein- oder Ausparken gegen sein Fahrzeug gestoßen und hat sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, sollten sich bei der Polizei Lohne, Tel.: 04442/9316-0 melden.

Vechta -Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelecfahrer

Am 21.09.2019; 18:50 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Pedelecfahrer aus Vechta die Straße Hoher Esch. Zeitgleich befuhr eine 19-jährige aus Vechta mit ihrem PKW VW Lupo die vorfahrtsberechtigte Meinhard-Fortmann-Straße. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der Pedelecfahrer verletzte sich leicht an der Hand. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 21.09.2019, gegen 22.00 Uhr, befuhr eine 25-jährige Goldenstedterin mit ihrem PKW die Straße An der Graefte. Hier wurde sie im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Drogen stand. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Es wurde ein entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 22.09.19, gegen 03:35 Uhr, wurde ein 21-jähriger Diepholzer in der Nieberdingstraße mit seinem Pkw angehalten. Bei der Kontrolle durch die eingesetzten Beamten verlief ein Drogenvortest positiv auf Kokain und Amphetamine. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 21.09.2019, gegen 19.25 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Dinklager den Dinklager Ring. Auf der Strecke zwischen den Straßen Bockhorster Moor und Boschstraße kommt er mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Hierbei werden u.a. ein Verkehrszeichen und ein Baum beschädigt. Beim Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,73 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von ca. 50000 Euro.

Dinklage - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 21.09.2019, gegen 05.15 Uhr befuhr eine 44-jährige Dinklagerin mit ihrem PKW die Reichensteiner Straße. Hier wurde sie im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Frau deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie war nicht mehr in der Lage einen Alkoholtest durchzuführen. Durch die Beamten wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Vechta

Tel.: 04441/943-0



oder ab Montag, 23.09.2019 über

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell