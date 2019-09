Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressenmeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 20./21.09.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Milchtankstelle Am 10.09.2019 gegen 23:15 Uhr wurden aus einer Milchtankstelle in der "Carolinenhofstraße" in Barßel Lebensmittel entwendet. Vermutlich parkte der unbekannte Täter mit einem Pkw und Anhänger am Fahrbahnrand. Im Anschluss wurden aus der Räumlichkeit Lebensmittel entwendet. Zu einem weiteren Vorfall gleicher Art kam es am 16.09.2019, gegen 23:00 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499-9430 entgegen. Friesoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr Am 21.09.2019, gegen 07:00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Saterländer mit seinem Pkw die "Schwaneburger Straße" in Friesoythe. Eine Streifenwagenbesatzung stellte während der Kontrolle fest, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,44 Promille in der Atemluft. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

