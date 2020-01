Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 10.01.2020

Peine (ots)

Alkoholisierter Gast bewarf Kellner

Am Donnerstag, gegen 20:45 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Straße "Gröpern" zu einer Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten Gast und einem Kellner. Ein etwa 45-jähriger Mann aus Lehrte sollte offenbar kein Bier mehr ausgeschenkt bekommen. Hierüber regte sich der Lehrter anscheinend so sehr auf, dass er mehrere Gläser zerschlug und eines in Richtung eines 19-jährigen Kellners warf. Der Kellner blieb unverletzt. Der Gast wurde aus dem Lokal verwiesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

PKW entwendet

Stederdorf. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr und Donnerstag, 06:45 Uhr, den PKW eines 58-jährigen Peiners. Bei dem PKW handelte es sich um einen Multivan von VW, der zuvor auf einem Grundstück in der Martin-Luther-Straße geparkt stand. Die Täter entfernten sich mit dem PKW in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Die Polizei fahndet nach den Tätern und dem entwendeten Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Fahrer floh nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag, gegen 11:05 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW vom Fahrbahnrand der Hindenburgstraße in den fließenden Verkehr ein. Hierbei übersah er offenbar eine 82-jährige Peinerin, die mit ihrem VW Golf die Hindenburgstraße in gleiche Richtung befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der unbekannte Fahrer entfernte sich umgehend von der Unfallstelle. Es entstanden Schrammen und Dellen auf der gesamten rechten Fahrzeugseite des Golf. Ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro entstand.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

