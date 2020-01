Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.01.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Unfallverursacher flüchtete.

Salzgitter, Am Haudorn (Einbahnstraße), 07.01.2020, 22:00 Uhr-08.01.2020, 06:15 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand streifte ein offensichtlich roter Pkw bei der Vorbeifahrt einen am linken Straßenrand ordnungsgemäß geparkten schwarzen Seat Ibiza und beschädigte diesen erheblich auf der rechten Seite. Hierbei entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Die Polizei sucht das verursachende rote Fahrzeug und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

