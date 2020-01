POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 09.01.2020 für den Bereich Wolfenbüttel.

Polizei Salzgitter

Polizei Schladen sucht Zeugen nach Sachbeschädigung in drei Fällen.

Schladen, Neue Dorfstraße, 05.01.2020, 02.00-02:45 Uhr. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass in drei Fällen unbekannte Täter die Sachbeschädigungen begangen haben. Von einem vor einem Haus abgestellter Pkw BMW wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Hier entstand ein Schaden von mindestens 100 Euro. In einem weiteren Fall beschädigten die Täter in der Neuen Dorfstraße insgesamt 4 Außenrollläden an Häusern und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 2.000 Euro. Im dritten Fall und an einem weiteren Haus zerschlug bzw. beschädigte der oder die Täter die zwei Außenrollläden und verursachte hierdurch einen Schaden von mindestens 500 Euro.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass am Abend des 04.01.2020 im Nahbereich eine Feier stattgefunden habe. Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass Gäste dieser Feier auf dem Weg von bzw. zur Feierlichkeit die Sachbeschädigungen begangen haben könnten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen dunklen Mercedes Kombi (mindestens 15 Jahre alt), der sich im Tatzeitraum vom Tatort entfernt hatte. Die Polizei ermittelt, in welchem Zusammenhang das Fahrzeug steht. Hinweise bitte an die Polizei Schladen unter der Telefonnummer 049 5335 92960.

