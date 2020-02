Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Westhagen/Polizei hat nach Brand Ermittlungen aufgenommen

Coesfeld (ots)

Gegen 15.40 Uhr geriet am Sonntagnachmittag (16.2.20) aus noch unbekannter Ursache ein Carport an der Straße Westhagen in Dülmen in Brand. Das Feuer griff auf das angrenzende Haus über. Alle konnten das Haus unverletzt verlassen. Es entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

