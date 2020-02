Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Sturmbilanz der Polizei

Coesfeld (ots)

Sturmtief "Victoria" hielt die Polizei im Kreis Coesfeld bis in die Morgenstunden des 17.02. einigermaßen auf Trab. Kreisweit waren 42 sturmbedingte Einsätze zu bewältigen. In der überwiegenden Anzahl handelte es sich um umherfliegende Baustellenabsperrungen oder-beschilderungen bzw. um herabgefallene Äste oder umgestürzte Bäume. Letztere wurden meist durch die Feuerwehr beseitigt. Zwei besonders große Bäume konnten erst am Montagmorgen durch den Bauhof der Stadt Coesfeld bearbeitet werden. Ein Baum versperrte die Straße im Bereich der Sirksfelder Schule; ein anderer lag auf der Bergallee. In diesen fuhr trotz bestehender Absperrung am Montagmorgen (17.02.) gegen 06.50 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Coesfeld und blieb glücklicherweise unverletzt. Zusätzlich zum Schaden an seinem Wagen hatte er ein Verwarngeld zu bezahlen.

