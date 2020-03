POL-PPMZ: Budenheim - Randalierer

Polizeipräsidium Mainz

Über Notruf gehen am Montagabend mehrere Meldungen über eine randalierende Person in Budenheim in der Wilhelmstraße, Ecke Mozartstraße ein. Der Mann schreie lautstark Passanten an, laufe dabei auf diese wild gestikulierend und aggressiv zu. Selbst vor kleinen Kindern mache er kein Halt. Er habe einen Gullydeckel herausgehoben und gegen ein parkendes Krad geworfen, auch eine Gasflasche sei durch ihn durch die Luft geschleudert worden. Der 29-jährige Randalierer kann in der Wilhelmstraße durch die Streife angetroffen werden. Er steht augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Nach ärztlicher Prüfung und Bestätigung der Gewahrsamsfähigkeit, wird der 29-jährige in richterlich angeordnetes, polizeiliches Gewahrsam genommen.

