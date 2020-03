Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - Bei Personenkontrollen Drogen gefunden

Ingelheim (ots)

Gleich zwei Mal stell die Beamten der Ingelheimer Polizei im Laufe des Wochenendes Drogen sicher. Am späten Freitagabend gegen 23:30 Uhr fällt einer Polizeistreife im Bahnhofsumfeld in Ingelheim eine Personengruppe auf, die zunächst im Hinblick auf die geltende Corona-Bekämpfungsverordnung einer Kontrolle unterzogen wird. In der Gruppe befindet sich unter anderem ein 20-Jähriger aus Ingelheim, der sich während der Kontrolle verdächtig verhält. Letztlich können die Beamten bei ihm mehrere Mengen Drogen auffinden und sicherstellen. Am späten Sonntagnachmittag werden die Beamten des Ingelheimer Polizeireviers ein zweites Mal fündig. Eine Polizeistreife wird vom Sicherheitsdienst der Stadt Ingelheim um Unterstützung bei der Feststellung eines Verstoßes gegen die geltende Corona-Bekämpfungsverordnung gebeten. Während die Beamten diesbezüglich eine Personalienfeststellung durchführen, fällt ihnen ein starker Geruch nach Marihuana auf. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen können dann bei einem 19-Jährigen Kontrollierten mehrere Mengen Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Beide junge Männer müssen sich nun unabhängig voneinander wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

