Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mutmaßliche Autodiebe nach länderübergreifenden Ermittlungen gefasst

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

24. September 2019 / Kreis Stormarn - 17.09.2019 - Jersbek/Wroclaw (Polen)

Wie bereits berichtet kam es am 17.09.2019 gegen 02:50 Uhr, in Jersbek zu einem BMW-Diebstahl, welcher jetzt aufgeklärt werden konnte.

Die hochwertigen Fahrzeuge verfügen oftmals über diverse Assistenzsysteme, so dass es möglich war den Standort des Fahrzeuges in Wroclaw (in der Nähe von Breslau) zu orten. Dadurch und aufgrund des Schengener Abkommens, war es möglich am 18.09.2019 die polnische Polizei an diesen Standort zu entsenden, wo der Pkw auch festgestellt wurde. Die polnischen Polizeibeamten stellten fest, dass zwei polnische Tatverdächtige Fahrzeugteile vom BMW abbauten. Und es wurden die beiden Personen vorläufig festgenommen.

Zurzeit werden sowohl in Polen als auch hier die Ermittlungen fortgeführt. Es wird geprüft, in welchem Zusammenhang die Tatverdächtigen mit dem Fahrzeugdiebstahl stehen. Der BMW wurde sichergestellt.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Rena Bretsch, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg

