Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Salzsteinsäule bei Unfall beschädigt

Fahrer flüchtig

Heek (ots)

Circa 4.500 Euro Schaden entstand nach einem Unfall, der sich am Donnerstag zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr auf einem Grundstück im Industriegebiet Bült in Heek ereignete. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Rangieren auf der Zufahrt des Grundstücks eine Salzsteinsäule erheblich. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus zu wenden: Tel. (02561) 9260.

