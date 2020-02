Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Umwickeltes Auto sorgt für Aufregung 14.02.2020

Stockach (ots)

Ein Anwohner der Hans-Kuony-Straße meldete in der Nacht zum Freitag eine verdächtige Person, die um ein geparktes Auto schleiche. Bei der Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers stellte sich heraus, dass der Halterin des abgestellten Pkw ein Streich gespielt werden sollte, da diese am heutigen Freitag 30 Jahre alt wird und ihr Pkw deshalb als Geburtstagsüberraschung mit einem "Achtung 30"-Flatterband" umwickelt wurde. Eine Person konnte aber in der Nähe des Autos nicht angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell