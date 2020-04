Polizei Hagen

POL-HA: Verdächtige Feststellungen in der Obernahmer

Hagen (ots)

Am frühen Sonntagabend meldete sich ein aufmerksamer Bürger bei der Hagener Polizei. An einer Bushaltestelle in der Obernahmer Str. hat er Mädchenkleidung, Haar- und Zahnbürste gefunden.

Die herbeigerufene Polizei und die Kriminalpolizei untersuchten den Fundort und die Kleidungsstücke. Nach deren Ermittlungen gibt es in keinster Weise Hinweise oder Anhaltspunkte auf eine Straftat.

