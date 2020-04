Polizei Hagen

POL-HA: Auseinandersetzung im Bus eskaliert

Hagen (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, ist eine 18-jährige männliche Person am Remberg aus einem Bus geflogen. In seiner Begleitung befanden sich auch zwei Mädchen. Ein anrufender Passant und ein vorbeifahrender Fahrzeugführer wurden von dem 18-Jährigen geschlagen. Gegenüber den eingetroffenen Polizeibeamten leistete er Widerstand. Nachdem er dann fixiert worden ist wurde er dem Polizeigewahrsam Hagen zugeführt. Der gesamte Tathergang muss jetzt aufgeklärt und ermittelt werden. Dem polizeilich bekannten Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

