Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl bei der Deutschen Bahn

Hagen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, wurde bei Nachtarbeiten auf dem Gelände der Deutschen Bahn (Brinkstr.) in Altenhagen festgestellt, dass auf dem dortigen Gelände stehende Container aufgebrochen worden sind. Was sich in den Containern befand, wie und wann die Container geöffnet worden sind müssen die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben.

