Polizei Hagen

POL-HA: Schussabgabe am Ischeland

Hagen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21:30 Uhr,soll eine männliche Person mit einer Waffe herumlaufen. Beim Eintreffen der Polizei konnte eruiert werden, das sich die Person in eine Wohnung begeben habe. In der bezeichneten Wohnung konnte der 35-jährige Betroffene aufgefunden werden. Bei der ebenfalls sichergestellten Waffe handet es sich um handelsübliche Gasschusswaffe. Der Zeuge teilte mit, das einmal in die Luft geschossen wurde. Den polizeilich bekannten Tatverdächtigen erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell