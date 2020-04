Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Diebstahl - Frau wird bei Ladendiebstahl ertappt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2020, beobachteten zwei Mitarbeiter eines Supermarktes in der Wehringhauser Straße gegen 17:30 Uhr eine Frau (41). Diese steckte diverse Gegenstände aus den Verkaufsregalen in ihre Jacke und wenig später in ihren Rucksack. Als die 41-Jährige bemerkte, dass sie beobachtet wurde, floh sie aus dem Geschäft. Beide Mitarbeiter verfolgten sie und konnten auf dem Parkplatz stellen. Hier setzte sie sich gegen das Festhalten zur Wehr. Dabei verletzte sie einen 28-jährigen Sicherheitsmann leicht, da sie um sich schlug. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung nahm die Personalien der renitenten Diebin auf. Die Hagenerin muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

