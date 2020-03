Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Auffahrunfall auf der Münsterstraße mit drei beteiligten Fahrzeugen hat ein Insasse am Dienstag schwere Verletzungen erlitten.

Ein 26-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer fuhr gegen 14.15 Uhr auf der Münsterstraße in Richtung Delbrück. Vor der Kreuzung Almering/Kerssenbrockallee mussten die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt bremsen. Der 26-Jährige prallte auf das Heck des vor ihm fahrenden Mercedes-Kleinbus, der wiederum auf einen davor fahrenden Toyota geschoben wurde. Der Kleinbusfahrer (63) erlitt schwere Verletzungen. Er wurde am Unfallort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sprinterfahrer sowie der Toyotafahrer (63) blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

