Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall auf der B64

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der B64 zwischen Paderborn und Delbrück kam es am Montagmorgen an der Anschlussstelle zur A33 zu Verkehrsbehinderungen. Der 23-jährige Fahrer eines VW Polos wollte gegen 06.40 Uhr aus Delbrück kommend nach links auf die Auffahrt zur A33 in Fahrtrichtung Bielefeld abbiegen. Dabei kollidierte er mit einer 40-Jährigen, die mit einem Nissan aus Paderborn in Richtung Delbrück unterwegs war.

Die beiden Autoinsassen blieben unverletzt. Die PKWs mussten abgeschleppt werden. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Trotzdem kam es für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Abfahrt von der A33 in Richtung Bielefeld wurde von der Autobahnpolizei für rund zwei Stunden gesperrt.

