Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrlässige Brandstiftung mit hohem Sachschaden

Salzkotten (ots)

(mh) Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in der Wollgrasstraße in Salzkotten am Montagmorgen geht die Polizei Paderborn von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Eine Anwohnerin hatte gegen 10.25 Uhr Rauch im Haus bemerkt und die Feuerwehr angerufen. Die stellte fest, dass im Obergeschoss ein Bett brannte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren die Räume zunächst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner waren während des Einsatzes nicht im Haus. Der Gesamtschaden liegt bei rund 100.000 Euro.

