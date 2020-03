Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Salzkotten (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Franz-Kleine-Straße mit der Verner Straße in Salzkotten haben sich am Montagnachmittag zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Der 25-jährige Fahrer eines Audis war gegen 13.45 Uhr auf der Franz-Kleine-Straße in Richtung Stadtteiche unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung stieß er mit einer 50-Jährigen zusammen, die in einem Opel aus Salzkotten kommend auf der vorfahrtsberechtigten Verner Straße fuhr.

Beide Autoinsassen wurden per Rettungswagen in das Krankenhaus in Salzkotten gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

