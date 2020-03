Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Alleinunfall schwerverletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall in Paderborn hat sich eine Autofahrerin am Montagmorgen auf dem Seskerbruch schwere Verletzungen zugezogen. Die 28-Jährige war gegen 07.45 Uhr in einem Ford in Richtung Georg-Marshall-Ring unterwegs. Etwa 300 Meter hinter dem Dörenerholzweg kam sie aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro.

