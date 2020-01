Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Elmshorn: Feuer in Imbiss am Bahnhof

Pinneberg (ots)

Elmshorn: Feuer in Imbiss am Bahnhof Datum: Donnerstag, 2. Januar 2020, 0.44 Uhr +++ Einsatzort: Elmshorn, Mühlenstraße +++ Einsatz: FEU (Feuer Standard)

Elmshorn In der Nacht zu Donnerstag ist direkt am Elmshorner Bahnhof der Gastraumbereich und die offene Küche eines Imbissbetriebs ausgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Elmshorn löschte. Sechs Personen aus den Wohnungen im Obergeschoss des Gebäudes brachten sich selbstständig und unverletzt in Sicherheit. Mehrere Notrufe waren gegen 0.44 Uhr eingegangen als das Feuer ausgebrochen war. Eine starke Rauchentwicklung und offenes Feuer empfing die eingesetzten 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn wenige Minuten später. Zur Brandbekämpfung im Innenangriff wurde unter Atemschutz ein C-Rohr vorgenommen. Dabei konnte das Feuer weitgehend auf den Ausbruchsbereich begrenzt werden. Hitze und Rauch sorgten aber für erhebliche Schäden im Gaststättenbereich mit offener Küche. Parallel wurde das Obergeschoss kontrolliert, weil sich Rauch auch dorthin ausgebreitet hatte. Parallel zu den Löscharbeiten begannen bereits umfangreiche Belüftungsmaßnahmen. Der Feuerwehreinsatz dauerte knapp eineinhalb Stunden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben dazu oder zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden.

Kräfte FF Elmshorn: 30 mit neun Fahrzeugen Rettungsdienst RKiSH: 2 mit 1 RTW in Bereitstellung Polizei Stadtwerke Elmshorn Einsatzleiter: Detlef Hartwich, stellv. Zugführer FF Elmshorn

