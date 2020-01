Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Unruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehren im Kreis Pinneberg

Pinneberg (ots)

Nach zwei vergleichsweise ruhigen Silvesternächten erlebten die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Pinneberg dieses Mal einen arbeitsreichen Jahreswechsel. Die ehrenamtlichen Kräfte mussten vom Silvesterabend 18 Uhr bis zum Neujahrsmorgen 6 Uhr insgesamt 39 Mal ausrücken. Zum Vergleich: 2018/2019 wurden die Brandschützer im Zeitraum von 15 Uhr bis 5 Uhr 23 Mal alarmiert. Den größten Einsatz musste in dieser Nacht die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg abarbeiten.

Um 23.13 Uhr alarmierte die Leitstelle die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg zu ihrem 400. Einsatz im Jahr 2019. Die Feuerwehr wurde zu einem ihr wohlbekannten Objekt in der Hermannstraße gerufen. In dem dortigen, seit Jahren leerstehenden Gebäude einer ehemaligen Gießerei war ein Brand gemeldet worden.

Die ersten Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen an mehreren Stellen im Gebäude ein ausgedehntes Feuer fest. Aufgrund der Gefahren für die Einsatzkräfte in dem zum Teil vom Einsturz bedrohten Gebäude wurde der massive Löschangriff vor allem von außen vorgetragen. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz.

Aufgrund des hohen Bedarfs an Atemschutzgeräteträgern wurde im weiteren Verlauf des Einsatzes auch die Freiwillige Feuerwehr Rellingen zu dem Einsatz hinzugezogen. Die Rellinger Kräfte waren ohnehin gerade im Rahmen der nachbarschaftlichen Löschhilfe im Pinneberg Stadtgebiet im Einsatz, um ein Feuer auf einem Balkon zu löschen.

In der Spitze waren knapp 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er wurde vor Ort ambulant behandelt.

Nach etwa fünf Stunden konnten die Kräfte von der Hermannstraße abrücken.

In dem alten Gießereigebäude war es in der Vergangenheit bereits häufiger zu Bränden gekommen.

Zu der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Einsätze lag in Elmshorn. Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr mussten in der Krückaustadt in dem oben genannten Zeitraum 15 Einsätze abarbeiten. Meistens handelte es sich dabei um kleinere Brände, die mutmaßlich durch Feuerwerkskörper ausgelöst woren waren. Allerdings galt es am Silvesterabend an der Mathilde-Röben-Straße und kurz nach Mitternacht an der Langelohe zwei ausgedehnte Garagenbrände zu bekämpfen. In beiden Fällen gelang es den eingesetzten Kräften die Flammen zügig zu ersticken und ein Übergreifen auf andere Gebäude oder Gebäudeteile zu verhindern.

Insgesamt waren in der Silvesternacht und am Neujahrsmorgen zwölf Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. In der Regel wurden die Kameradinnen und Kameraden zu Kleinbränden gerufen.

Folgende Feuerwehren waren im Einsatz:

FF Appen FF Barmstedt FF Elmshorn FF Halstenbek FF Heidgraben FF Pinneberg FF Rellingen FF Quickborn FF Schenefeld FF Tangstedt FF Uetersen FF Wedel

