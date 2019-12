Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Schenefeld: Feuer in einer Ladenzeile frühzeitig gelöscht

Pinneberg (ots)

Datum: Donnerstag, 26. Dezember 2019, 04:47 Uhr +++ Einsatzort: Schenefeld, Altonaer Chaussee +++ Einsatz: FEU (Feuer standard)

Um 04:47 Uhr des 2. Weihnachtstages meldete ein vorbeifahrender Busfahrer in Schenefeld eine Rauchentwicklung aus einem Ladengeschäft. Als die ersten Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, waren eine deutliche Rauchentwicklung sowie ein Feuerschein in einer Ladenzeile in der Altonaer Chaussee feststellbar. Die Feuerwehr Schenefeld ging unter der Einsatzleitung von Wehrführer Tomas Berens mit einem Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr im Innenangriff zur Brandbekämpfung vor. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Schenefeld konnte das brennende Mobiliar frühzeitig gelöscht werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz der 24 Feuerwehrkräfte beendet.

Angaben zur Schadenshöhe und der Brandursache können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt.

