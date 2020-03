Polizei Paderborn

POL-PB: Unter Drogen vor der Polizei geflüchtet

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Nachdem ein 21-Jähriger Mann am Montagabend auf dem Heinz-Nixdorf-Ring in Paderborn eine allgemeine Verkehrskontrolle ignoriert hatte und geflüchtet war, konnte ihn die Polizei Paderborn in Borchen stellen. Dabei kam heraus, dass der Mann seinen Führerschein bereits vor einiger Zeit wegen Drogenkonsums am Steuer abgegeben hatte und nun erneut unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Der junge Mann missachtete in einem Opel gegen 23.30 Uhr sowohl das Anhaltezeichen "Stopp Polizei", als auch das zusätzlich eingeschaltete Blaulicht sowie das Einsatzhorn und setzte seine Fahrt in Richtung der Kreuzung des Heins-Nixdorf-Rings mit der Riemekstraße fort. Dort bog er nach rechts ab, wendete auf der Buswendeschleife und fuhr zurück auf den Heinz-Nixdorf-Ring in Richtung Frankfurter Weg. Trotz roter Ampel überquerte er die Kreuzung des Heinz-Nixdorf-Rings, mit der Bahnhofstraße, dem Frankfurter Weg und der B1 in gerader Richtung mit einer Geschwindigkeit von rund 130 Kilometern pro Stunde.

Auch auf dem Frankfurter Weg setzte er seine rücksichtslose und für sich sowie für andere Verkehrsteilnehmer gefährliche Fahrt fort. Der 21-Jährige missachtete weitere rote Ampeln, bog nach rechts auf die Borchener Straße und dann nach links auf die Paderborner Straße in Richtung Borchen ab. Dort verloren die Polizeistreifen das Fahrzeug zunächst aus den Augen.

Der PKW wurde schließlich in der Straße Wegelange entdeckt. Den Fahrer trafen die Beamtinnen und Beamten in unmittelbaren Nähe in der Straße Büle an. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher. Da ein Drogenvortest positiv verlief, wurde der Mann zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiwache Paderborn gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen Straßenverkehrsgefährdung ein.

