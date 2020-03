Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Salzkotten (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn warnt vor betrügerischen Anrufen durch falsche Polizisten. Betroffen war zweimal der Raum Salzkotten. Zu einem wirtschaftlichen Schaden kam es nicht.

Ein falscher Polizist meldete sich am Montagmittag gegen 11.40 Uhr bei einem 79-Jährigen und gab an, dass bei diesem in naher Zukunft eingebrochen werden könnte. So wollte er dem Angerufenen entlocken, ob dieser Bargeld oder Wertgegenstände im Haus hat. Der Senior verneinte dies und das Gespräch wurde beendet. Auch bei einem 71-Jährigen fragt der unbekannte Anrufer gegen 12.10 Uhr nach Vermögenswerten im Haus. Wieder wurde das Gespräch beendet, nachdem der Angerufene dies verneint hatte.

Die Polizei rät, sich nicht erst auf ein Gespräch mit den Telefonbetrügern einzulassen. Diese sind geschult und können ihre Geschichten glaubhaft vermitteln. Es sollten keinerlei Informationen über Vermögenswerte oder Bankdaten herausgegeben werden. Besser ist, das Gespräch sofort zu beenden und im Anschluss die Polizei Paderborn über die Notrufnummer 110 zu informieren.

Die Polizei bittet Angehörige, besonders ältere Familienmitglieder vor den betrügerischen Telefonanrufen zu warnen.

