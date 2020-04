Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahme nach Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2020, beobachtete ein Ladendetektiv (63) in der Freiligrathstraße zwei Männer. Diese betraten gegen 18:00 Uhr den Supermarkt und luden zunächst einige Artikel in ihren Einkaufswagen. Wenig später zeigte einer der Diebe auf Gegenstände, die er offenbar erlangen wollte. Sein Kumpane versteckte diese anschließend unter seiner Jacke. Gemeinsam verließ man den Kassenbereich. Dort konnte der Detektiv nur den 39-Jährigen aufhalten, der die Ware versteckt hielt. Dem anderen Mann (zirka 35 Jahre alt, schwarze Haare und Bart, schwarze Jacke, helle Hose) gelang die Flucht. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den 39-Jährigen nach dem Diebstahl vorläufig fest. Er hatte keinen festen Wohnsitz. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell